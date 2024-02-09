В США сообщили, что Венесуэла стягивает войска к границе с Гайаной

Венесуэла перебрасывает на границу с богатой нефтью Гайаной легкие танки, патрульные катера и бронетранспортеры из-за продолжающегося спора о принадлежности региона Эссекибо. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Венесуэла подкрепляет свои угрозы аннексировать часть Гайаны и обеспечить доступ к одному из крупнейших в мире нефтяных месторождений более чем за десятилетие, перебрасывая легкие танки, патрульные катера, оснащенные ракетами, и бронетранспортеры к границе двух стран», — говорится в сообщении издания.

При этом в МИД Гайаны заявили изданию, что не удивлены «недобросовестностью» венесуэльских властей.

Как пишет газета, развертывание вооруженных сил Венесуэлы видно на спутниковых снимках и на видеозаписях, недавно опубликованных венесуэльскими военными в социальных сетях.

Wall Street Journal не уточняет, какова численность танков и катеров, стянутых в границе, однако подчеркивает, что армия Венесуэлы насчитывает около 150 тысяч человек.

До этого сообщалось, что США решили срочно увеличить объемы военной помощи Гайане из-за территориального спора страны с Венесуэлой о принадлежности региона Эссекибо.

Ранее президент Венесуэлы объявил о планах в ближайшее время посетить Санкт-Петербург.