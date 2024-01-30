Мадуро объявил о планах в ближайшее время посетить Санкт-Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшее время посетит Россию, в частности Санкт-Петербург. Соответствующее объявление он сделал в эфире своей авторской программы «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

Глава Венесуэлы назвал Петербург красивейшим городом и отметил, что скоро будет там. В эфире он вспомнил о защитниках Ленинграда и поздравил с 80-й годовщиной освобождения города от гитлеровцев.

При этом венесуэльский лидер не указал точной даты визита в РФ.

В декабре минувшего года президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Мадуро пригласил коллегу посетить Москву с официальном визитом после Нового года, уже в 2024 году.

26 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что точных дат предстоящего визита Мадуро в Россию пока нет. Посол Венесуэлы в РФ Хесус Саласар Веласкес отмечал, что визит Мадуро в Россию запланирован на 2024 год.

Ранее Мадуро одобрил рассмотрение закона об окончательном включении спорного района Эссекибо в состав Венесуэлы.