Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что Запад готовил переворот на Украине с 2000-х годов

Депутат Водолацкий: Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов

close
100%
Андрей Стенин/РИА Новости

Западные союзники Киева еще в 2000-х годах начали подготовку к государственному перевороту на Украине, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова передает РИА Новости.

«Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом в 2014 году. И самое главное, что к этой цели Киев шел, начиная с 2000 года», – сказал Водолацкий, отметив влияние Джорджа Сороса на ситуацию на Украине.

Данным мнением парламентарий поделился, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер в беседе с журналистом подчеркнул, что конфликт Москвы и Киева произошел после майдана 2014 года. Украина начала боевые действия, а цель России – прекратить их, отметил глава государства. Путин также заявил, что Киев не пошел на мирные переговоры с РФ по требованию Белого дома.

Президент подчеркнул, что в 2022 году Москва и Киев в ходе переговоров договорились о запрете нацистской идеологии на законодательном уровне.

Ранее в Китае согласились со словами Путина, сказанными в интервью Карлсону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами