Западные союзники Киева еще в 2000-х годах начали подготовку к государственному перевороту на Украине, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова передает РИА Новости.

«Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом в 2014 году. И самое главное, что к этой цели Киев шел, начиная с 2000 года», – сказал Водолацкий, отметив влияние Джорджа Сороса на ситуацию на Украине.

Данным мнением парламентарий поделился, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер в беседе с журналистом подчеркнул, что конфликт Москвы и Киева произошел после майдана 2014 года. Украина начала боевые действия, а цель России – прекратить их, отметил глава государства. Путин также заявил, что Киев не пошел на мирные переговоры с РФ по требованию Белого дома.

Президент подчеркнул, что в 2022 году Москва и Киев в ходе переговоров договорились о запрете нацистской идеологии на законодательном уровне.

Ранее в Китае согласились со словами Путина, сказанными в интервью Карлсону.