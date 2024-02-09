В Госдуме рассказали, почему Запад боится Путина

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что западные политики на фоне интервью президента РФ Владимира Путина боятся способности российского лидера перевернуть нарисованную Западом картину мира. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Серость в лице политиков, задающих тон в столицах натовских стран, была откровенно перепугана тем, что правда из уст Президента России способна перевернуть нарисованную Западом картину мира», — подчеркнул Пискарев.

Он отметил, что «хор иноагентов-предателей и прикормленных Западом блогеров сегодня на все голоса хулит интервью Такера Карлсона». По его словам, сегодня Запад бросил в бой «сотню с лишним медиаресурсов» для дискредитации специальной военной операции и выборов в России.

До этого бывший глава сербского Агентства безопасности и информации Александр Вулин, комментируя вышедшее интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил, что российский лидер напомнил, кто и когда уничтожил международное право.

Ранее американская газета посоветовала американцам не смотреть интервью Путина Карлсону.