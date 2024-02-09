Американская газета посоветовала американцам не смотреть интервью Путина Карлсону

Американское издание Politico посоветовало американцам не смотреть полностью интервью президента РФ Владимира Путина журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Об этом сообщается в статье газеты, посвященной самому интервью.

«Politico посмотрела двухчасовое комплиментарное интервью с российским президентом, поэтому вам не обязательно это делать», — пишет издание.

В статье газеты говорится, что президент РФ в интервью якобы «стремился подорвать веру американцев в демократию». Кроме того, газета считает, что «и Карлсон, и Путин приложили все усилия, чтобы не создать впечатление, будто они находятся в сговоре».

До этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала Владимира Путина одним из самых открытых мировых лидеров с точки зрения общения со СМИ.

По ее словам, беседа Путина с Карлсоном стала «открытием правды о состоянии западного общества», которое, по ее мнению, пребывает «в чудовищном заблуждении относительно самих себя».

Ранее философ Дугин высказался об интервью Путина Карлсону.