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Американская газета посоветовала американцам не смотреть интервью Путина Карлсону

Американская газета Politico советует американцам не смотреть интервью Путина

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Американское издание Politico посоветовало американцам не смотреть полностью интервью президента РФ Владимира Путина журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Об этом сообщается в статье газеты, посвященной самому интервью.

«Politico посмотрела двухчасовое комплиментарное интервью с российским президентом, поэтому вам не обязательно это делать», — пишет издание.

В статье газеты говорится, что президент РФ в интервью якобы «стремился подорвать веру американцев в демократию». Кроме того, газета считает, что «и Карлсон, и Путин приложили все усилия, чтобы не создать впечатление, будто они находятся в сговоре».

До этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала Владимира Путина одним из самых открытых мировых лидеров с точки зрения общения со СМИ.

По ее словам, беседа Путина с Карлсоном стала «открытием правды о состоянии западного общества», которое, по ее мнению, пребывает «в чудовищном заблуждении относительно самих себя».

Ранее философ Дугин высказался об интервью Путина Карлсону.

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