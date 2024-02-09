Дипломат РФ заявил, что у Латвии нет возможности «закрыть» Балтийское море

Латвия и соседние страны не могут «закрыть» для российского судоходства Балтийское море. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков, передает РИА Новости.

«Следует понимать, что ни у Латвии, ни у ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей «закрыть» Балтийское море для российского судоходства», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что комиссия Сейма Латвии по госуправлению и самоуправлению подготовила проект «о предвыборной агитации», который запрещает использование русского языка в предвыборной агитации. По информации агентства, речь идет о введении ограничений пока только для оплаченной политической рекламы, то есть политики все еще смогут общаться на русском языке с избирателями на агитационных встречах.

Как отмечается, законопроект предполагает, что новые правила затронут политическую рекламу в СМИ, на открытых и закрытых площадках, книгах и информационных бюллетенях. В соответствии с поправками все агитационные материалы должны распространяться лишь на латышском и латгальском языках — это правило касается и размещения рекламы в сети.

Ранее сообщалось, что избранный президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал к «латышизации» страны вместо русификации.