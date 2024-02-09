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Захарова отреагировала на заявление главы СНБО об отсутствии в Ил-76 пленных

Захарова спросила у секретаря СНБО Данилова, помнят ли на Украине о Залужном

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который ранее отрицал наличие украинских военнопленных на борту сбитого Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» – сказала Захарова.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов после сообщения о применении ракеты Patriot по Ил-76 с пленными бойцами ВСУ стал отрицать присутствие военнослужащих на борту. Кроме того, украинский чиновник усомнился в том, что самолет сбила украинская сторона.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января после попадания ракеты. На его борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных солдат транспортировали для обмена.

Президент России Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76.

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