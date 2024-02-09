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Стало известно о «виртуальной пощечине» для Блинкена

WP: Блинкен получил виртуальную пощечину от Нетаньяху

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SecBlinken/X

Госсекретарь США Энтони Блинкен получил «виртуальную пощечину» от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку последний отвергает сделку с палестинским движением ХАМАС по заложникам и перемирию вопреки предложениям американского дипломата. Об этом пишет газета Washington Post.

«Главный дипломат Соединенных Штатов вернулся домой после своей пятой поездки на Ближний Восток, получив при этом виртуальную пощечину от израильского лидера», — подчеркивает издание.

Отмечается, что Нетаньяху называл требования ХАМАС «бредовыми» и пообещал продолжения военного наступления в секторе Газа.

До этого делегация руководства палестинского движения ХАМАС прибыла в столицу Египта для участия в очередном раунде переговоров по соглашению о режиме прекращения огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль готовится к боям на границе Египта и сектора Газа.

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