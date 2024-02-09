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Французский политик раскрыл, чем обернулось интервью Путина для Запада

Политик Филиппо: интервью Путина прорвало западную информационную блокаду

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Panoramic/Global Look Press

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону прорвало информационную блокаду со стороны Запада. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Как отметил Филиппо, необходимо, чтобы аудитория стран Запада слышала альтернативную точку зрения по поводу конфликта на Украине.

«Если слушать только НАТО, то это приведет к третьей мировой войне, поскольку все, что говорят на Западе, - это призывы к безудержной помощи Украине любой ценой и все новым поставкам ей вооружений. Очевидно, что Киев не может победить. Поэтому это интервью так важно», — сказал политик.

Он отметил, что хронометраж интервью позволил глубоко раскрыть затронутые проблемы, а Путин говорил прямо. Российского лидера было интересно слушать, поскольку он конкретно отвечал на заданные вопросы, подчеркнул Филиппо.

Лидер движения «Патриоты» также осудил кампанию против Такера Карлсона, развернутую в западных СМИ.

До этого первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону показал себя честным политиком, был верен себе и говорил правду.

Ранее французский политик заявил, что неопубликованное интервью Путина уже разозлило СМИ.

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