Карлсону предсказали неприятные сюрпризы после интервью с Путиным

Для западных зрителей темы, затронутые в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, стали сенсацией, в отличие от российской аудитории, считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. На Карлсона после этой беседы обрушится травля, заявил он телеканалу «360».

Травля в адрес журналиста наблюдалась в Америке и раньше, отметил Мезюхо, напомнив об увольнении Карлсона с Fox News. Однако теперь она увеличится «с геометрической прогрессией», считает он.

«Я думаю, он не повторит судьбу [основателя WikiLeaks Джулиана] Ассанджа, но, конечно, вероятней всего, его ждут какие-то неприятные сюрпризы в кавычках со стороны американского государства, а уж тем более со стороны его же коллег, обслуживающих демократическую партию. Это очевидно», — убежден политолог.

Мезюхо предположил, что Карлсона ждет путь в большую политику – к примеру, он мог бы стать частью новой команды экс-президента США Дональда Трампа в случае его переизбрания. По мнению политолога, журналист мог бы занять кресло вице-президента, госсекретаря или пресс-секретаря Белого дома.

«Посмотрите на сегодняшнего пресс-секретаря, на Жан-Пьер, и посмотрите на Такера Карлсона. Понятно, что Такер Карлсон справлялся бы с этой работой куда лучше», — заявил Мезюхо.

Напомним, в ночь на 9 февраля Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным, позднее оно появилось на русском языке на сайте Кремля. Беседа вошла в тренды просмотров соцсети Х, его посмотрели более 80 млн человек, в том числе папа Римский. «Газета.Ru» собрала основные цитаты и тезисы беседы в материале.

Политолог ранее назвал главный посыл Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону.