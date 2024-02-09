Путин назвал темы оперативного совещания с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ обсудить проблему минимизации паводков и природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы в этом составе разные темы обсуждаем. К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может», — сказал он.

Он отметил, что члены Совбеза должны подумать об этом заранее и сделать все возможное для того, чтобы минимизировать последствия стихийных бедствий.

Первым слово Путин предоставил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что президент России Владимир Путин в пятницу, 9 февраля, работает в Кремле, он проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ. Также он отметил, что президент в этот день проводит встречи и непубличные совещания.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.