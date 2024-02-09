Философ Дугин высказался об интервью Путина Карлсону

Российский философ назвал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону историческим с точки зрения сохранения мира, он отметил важность для РФ обращаться к западной аудитории. Об этом ученый заявил РИА Новости.

«Это первый, но фундаментальный шаг вообще к другому пониманию Запада», — подчеркнул философ.

Он добавил, что власти западных стран являются врагами России, в то время как обычные граждане «совсем нам не враги». «Это очень важно, чтобы обратиться к ним», — отметил Дугин.

Кроме того, философ предположил, что в будущем историки будут рассказывать об интервью Путина Карлсону как о ключевом событии, благодаря которому мир смог избежать ядерной войны.

До этого Путин в интервью Карлсону заявил, что члены Североатлантического альянса послушно голосуют под нажимом американских властей, даже если это им не нравится.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.