Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Философ Дугин высказался об интервью Путина Карлсону

Философ Дугин: интервью Путина Карлсону может помочь избежать ядерную войну

close
100%
geopolitika.ru

Российский философ назвал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону историческим с точки зрения сохранения мира, он отметил важность для РФ обращаться к западной аудитории. Об этом ученый заявил РИА Новости.

«Это первый, но фундаментальный шаг вообще к другому пониманию Запада», — подчеркнул философ.

Он добавил, что власти западных стран являются врагами России, в то время как обычные граждане «совсем нам не враги». «Это очень важно, чтобы обратиться к ним», — отметил Дугин.

Кроме того, философ предположил, что в будущем историки будут рассказывать об интервью Путина Карлсону как о ключевом событии, благодаря которому мир смог избежать ядерной войны.

До этого Путин в интервью Карлсону заявил, что члены Североатлантического альянса послушно голосуют под нажимом американских властей, даже если это им не нравится.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами