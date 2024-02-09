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В Кремле оценили реакцию на интервью Путина Карлсону

Песков: интервью Путина Карлсону будут внимательно анализировать на Западе

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Никакой истерики и паники мы не видим... Они будут внимательно смотреть, анализировать», — сказал Песков.

Он отметил, что в СМИ США есть раскол по политическим взглядам и присутствует профессиональная ревность.

«Но со временем последует глубокий анализ интервью... То что так или иначе интерес высокий, никто спорить не будет», — подчеркнул он.

Песков подчеркнул, что Карлсон заранее не присылал вопросы пресс-службе Кремля.

Также журналисты спросили Пескова, каковы впечатления самого Путина об интервью.

«Он думает, что это американский журналист, который взял у него интервью», — ответил представитель Кремля.

Такер Карлсон, один из самых популярных телеведущих США, в ночь на 9 февраля опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Для этой беседы журналист специально прилетал в Москву. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. «Газета.Ru» собрала основные цитаты и тезисы из интервью.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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