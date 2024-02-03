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Додон предрек поражение Санду на президентских выборах

Экс-президент Молдавии Додон: Санду проиграет президентские выборы в 2024

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующий президент страны Майя Санду проиграет президентские выборы в октябре 2024 года. Об этом Додон сообщил в своем Telegram-канале.

«Задача номер 1 - спасти страну от Майи Санду. А она эти выборы проиграет, я в этом уверен», - подчеркнул политик.

При этом Додон отметил, что не намерен баллотироваться на пост президента страны, но поддержит кандидата от оппозиции.

До этого Додон заявил, что нынешний президент Молдавии Майя Санду является препятствием на пути страны в Евросоюз, поскольку в Молдавии нет демократии и правового государства.

Ранее ЕК предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины и Молдавии.

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