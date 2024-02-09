Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В сенате США назвали поддержку Украины деньгами на ветер

Сенатор Табервилл сравнил помощь Украине с выброшенными на ветер деньгами

close
100%
Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл сравнил финансовую помощь Украине с выброшенными на ветер деньгами. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News.

Он заявил, что «всячески поддерживает выделение денег Израилю», однако придерживается противоположной позиции в вопросе помощи Украине.

«Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер», — констатировал сенатор.

Табервилл подчеркнул, что Соединенные Штаты буквально натравили НАТО на российского лидера Владимира Путина вместо того, чтобы в свое время сесть за стол переговоров.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом рассчитывает на принятие конгрессом законопроекта по выделению помощи Украине, поскольку не обладает каким-либо планом ».

«Мы не сфокусированы на плане Б, мы сфокусированы на плане А, который заключается в том, чтобы принять двухпартийный законопроект…» — сказал Салливан. Он отметил, что масштабам помощи от Вашингтона также нет альтернативы и «время имеет решающее значение».

Ранее в США проект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами