Американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл сравнил финансовую помощь Украине с выброшенными на ветер деньгами. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News.

Он заявил, что «всячески поддерживает выделение денег Израилю», однако придерживается противоположной позиции в вопросе помощи Украине.

«Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер», — констатировал сенатор.

Табервилл подчеркнул, что Соединенные Штаты буквально натравили НАТО на российского лидера Владимира Путина вместо того, чтобы в свое время сесть за стол переговоров.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом рассчитывает на принятие конгрессом законопроекта по выделению помощи Украине, поскольку не обладает каким-либо планом ».

«Мы не сфокусированы на плане Б, мы сфокусированы на плане А, который заключается в том, чтобы принять двухпартийный законопроект…» — сказал Салливан. Он отметил, что масштабам помощи от Вашингтона также нет альтернативы и «время имеет решающее значение».

Ранее в США проект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование.