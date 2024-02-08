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В США проект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование

Законопроект о помощи Украине и Израилю прошел тестовое голосование в сенате США

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AP

Законопроект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование в сенате конгресса Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службы верхней палаты законодательного органа.

«Сенат выдвинул законопроект о помощи Украине и Израилю», — указывается в материале.

Согласно информации агентства, сумма, выделяемая властями США на поддержку двух стран, составит $95 млрд.

До этого президент США Джо Байден провел встречу с лидерами сената и палаты представителей конгресса, чтобы обсудить с ними свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю.

Позднее сенат США представил носящий компромиссный характер законопроект по охране американских границ и помощи Израилю и Украине.

Накануне палата представителей США отклонила законопроект конгрессменов-республиканцев о выделении $17,6 млрд на помощь Израилю, так как в документ не было включено финансирование Украины.

Ранее на Западе указали на растущий разрыв между Израилем и США из-за войны в Газе.

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