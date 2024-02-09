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В Британии заявили об обеспокоенности Запада действиями России в Арктике

Daily Mail: Запад обеспокоен действиями России в Арктике

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Shutterstock/Andrei Stepanov

Россия может подорвать влияние стран Запада в Арктике. Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

По мнению журналиста Роба Крилли, Запад уже отстает от России в развитии арктического региона и может уже никогда не догнать эту страну. В таком случае, говорится в статье, Арктика полностью попадет под сферу влияния РФ и Китая.

Автор статьи также пишет, что Российская Федерация опережает Соединенные Штаты в этой сфере на десять или более лет. Один из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence напомнил, что у Запада есть всего один действующий ледокол, да и тот построен в 1970-х годах.

Российский президент Владимир Путин в свою очередь заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает огромные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и т.д.

При этом Путин подчеркивал, что Россия видит в Арктике не поле геополитических интриг, а возможность стабильного сотрудничества.

Ранее в США заявили о существенном преимуществе России в освоении Арктики.

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