Президент России Владимир Путин заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей собственной страны. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия», — заявил в беседе глава российского государства.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» (две нитки) и «Северном потоке 2» (одна из двух ниток) — произошли 26 сентября 2022 года.

Недавно прокурор Швеции Матс Юнгквист объявил о прекращении расследования инцидентов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за неподходящей юрисдикции страны. Он уточнил, что Германия продолжит свое расследование. Россия повторно запрашивала информацию о взрывах на «Северных потоках», но так и не получила ее, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.