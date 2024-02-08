Во время телефонного разговора Путин и Си Цзиньпин затронули тему Украины

Президент РФ Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином во время телефонного разговора коснулись ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы лидеров двух стран, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«<…> Также затрагивалась ситуация на Украине, достаточно коротко», — сказал Ушаков.

До этого стало известно, что Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином. Лидеры двух стран поговорили по телефону в преддверии китайского Нового года. Российский президент пожелал китайскому народу счастливого наступающего года Деревянного Дракона.

Также Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность защищать суверенитет двух стран. Президент РФ обменялся с коллегой мнениями по международным и региональным проблемам.

Ранее в США заявили о подготовке телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина.