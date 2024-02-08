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В ОБСЕ недовольны прошедшими выборами в Азербайджане

В ОБСЕ обеспокоились честностью выборов в Азербайджане

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала заявление по результатам прошедших в Азербайджане выборов, где выразила обеспокоенность честностью голосования и указала на «признаки вброса бюллетеней». Об этом сообщает Reuters

В заявлении также отмечается, во время выборов отсутствовали гарантии против многократного голосования.

«Это вызвало серьезные вопросы о том, были ли бюллетени подсчитаны и честны ли результаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «подготовка к выборам была эффективной и профессиональной», но им не хватило «подлинного плюрализма», а голоса критиков постоянно подавлялись.

Президентские выборы в Азербайджане состоялись 7 февраля. По итогам обработки данных с 93% участков Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов избирателей и в пятый раз победил на выборах.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который возглавлял миссию наблюдателей от Содружества заявил, что прошедшие в Азербайджане внеочередные выборы президента были конкурентными, а действующий глава государства Ильхам Алиев победил благодаря своему авторитету.

Ранее Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана.

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