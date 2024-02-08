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Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону главу Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой», — отметили в сообщении.

Российский лидер пожелал своему азербайджанскому коллеге «новых успехов в работе» на высоком государственном посту.

Путин и Алиев подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Президенты двух стран условились о продолжении личных контактов. Алиеву также направили поздравительную телеграмму.

До этого стало известно, что в Азербайджане обработали голоса с 93% участков на выборах президента. По информации глава республиканского ЦИК Мазахира Панахова, Алиев набрал 92,05% голосов.

Ранее Песков назвал экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева экстраординарной личностью.

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