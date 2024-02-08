В Южной Корее высказались о перспективах разработки ядерного оружия

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что в случае разработки Сеулом ядерного оружия Южная Корея столкнется с санкциями со стороны Запада, а экономике будет нанесен ущерб. Слова южнокорейского лидера приводит агентство Bloomberg.

«Если мы разработаем ядерное оружие, мы получим различные экономические санкции, как сейчас Северная Корея, и нашей экономике будет нанесен серьезный удар», — считает президент.

При этом он подчеркнул, что у Южной Кореи есть технологический потенциал, позволяющей быстро разработать ядерное оружие. Однако данный шаг не является реалистичным, поскольку он разрушит зависимую от торговли экономику, считает глава государства.

До этого российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что КНДР не хочет начала вооруженного конфликта, и ответственность за такое развитие событий целиком и полностью ляжет на США.

Ранее сообщалось, что в США не видят признаков прямой агрессии со стороны КНДР.