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В США не видят признаков прямой агрессии со стороны КНДР

Вашингтон не видит признаков прямых военных действий со стороны КНДР

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KCNA/via Reuters

Заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак заявила, что Соединенные Штаты не видят прямых признаков военных действий со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По словам Пак, Вашингтон будет продолжать прилагать усилия по сдерживанию увеличивающихся угроз со стороны Пхеньяна.

«Не видим признаков прямых военных действий (со стороны КНДР. — «Газета.Ru»), но мы, конечно, продолжаем следить за ситуацией и остерегаться рисков для Южной Кореи и Японии», — пояснила заместитель спецпредставителя США по КНДР.

Она добавила, что Россия и Китай препятствуют усилиям по противодействию угроз со стороны Северной Кореи в Совете безопасности ООН. При этом Вашингтон стремится к возобновлению сотрудничества с Пхеньяном.

До этого агентство Yonhap со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника сообщало, что США на данный момент не видят признаков военной угрозы со стороны Северной Кореи, Вашингтон отслеживает действия КНДР.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

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