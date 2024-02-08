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Эксперт назвал новый «взрывоопасный» регион

Эксперт Худолей: Арктика может стать взрывоопасным регионом

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Росатомфлот

Арктический регион может стать взрывоопасной точкой в случае дальнейшей интеграции Финляндии в НАТО и вступления в военно-политический блок Швеции. Об этом заявил в интервью изданию «Lenta.ru» член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

«Если ситуация в мире будет развиваться так же, как и сейчас, то Арктика может стать взрывоопасной точкой», - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что возрастание напряженности в арктическом регионе более вероятно, чем на Балтике. Однако он обратил внимание, что НАТО будет увеличивать свое военное присутствие в том числе в балтийском регионе.

До этого американский эксперт Эрик Левеск признал, что Россия опережает США в освоении Арктики на десять и более лет. По мнению Левеска, Арктика уже много лет рассматривается властями США как нечто второстепенное, не требующее приоритетного внимания.

Опасения американских властей вызывает также растущее сотрудничество России и Китая — в частности, речь идет о все более активном использовании потенциала Севморпути.

Ранее посол заявил, что РФ и Канада продолжают работу по Арктике, несмотря на давление Запада.

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