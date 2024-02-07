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Посол заявил, что РФ и Канада продолжают работу по Арктике, несмотря на давление Запада

Посол Степанов: РФ и Канада работают по Арктике, несмотря на Арктический совет

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Shutterstock/Andrei Stepanov

Россия и Канада продолжают работу по Арктике, несмотря на попытки стран Запада саботировать полноценную работу Арктического совета. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, российско-канадские отношения сейчас находятся в «глубокой заморозке». С 2014 года канадская сторона начала сворачивать многие форматы сотрудничества, региональное, политологическое и академическое сотрудничество было «пущено под нож» с началом российской спецоперации на Украине.

Дипломат подчеркнул, что одной из точек соприкосновения Канады и России остается Арктика. Степанов высказал мнение, что если страны когда-нибудь начнут нормальный диалог, то отправной точкой будет как раз арктический вопрос.

На этой неделе посол МИД России Николай Корчунов, а затем и Кремль допустили выход страны из Арктического совета, если он перестанет «соответствовать интересам» Москвы. В Совфеде выразили уверенность, что в таком случае организация потеряет смысл. С начала военного конфликта на Украине до лета 2023-го совет не работал, так как все участники осудили действия России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британское издание напророчило РФ победу в новом споре из-за Арктики.

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