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В Совбезе раскрыли, почему Швеция прекратила расследование по «Северным потокам»

Совбез РФ: Швеция скрывает заказчиков теракта на СП, прекратив расследование

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Замсекретаря Совбеза (СБ) России Юрий Коков заявил, что прекращение Швецией расследования дела по взрыву на «Северных потоках» ожидаемо, поскольку изначально при помощи расследования планировалось скрыть реальные обстоятельства и заказчиков теракта. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «они прекрасно знают, кто дирижер в этом оркестре», и примитивными методами пытаются скрыть истинного виновника взрывов на газопроводах.

«В таких условиях ни о какой объективности и беспристрастности говорить не приходится. Они и дальше всеми силами будут стараться тянуть время и отвлекать внимание международного сообщества, выдумывая самые фантастические версии», — заявил Коков.

7 февраля прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу были переданы ФРГ, которая расследование продолжает.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее в Госдуме раскритиковали отказ Швеции продолжать расследование по «Северным потокам».

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