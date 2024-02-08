В Совбезе раскрыли, почему Швеция прекратила расследование по «Северным потокам»

Замсекретаря Совбеза (СБ) России Юрий Коков заявил, что прекращение Швецией расследования дела по взрыву на «Северных потоках» ожидаемо, поскольку изначально при помощи расследования планировалось скрыть реальные обстоятельства и заказчиков теракта. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «они прекрасно знают, кто дирижер в этом оркестре», и примитивными методами пытаются скрыть истинного виновника взрывов на газопроводах.

«В таких условиях ни о какой объективности и беспристрастности говорить не приходится. Они и дальше всеми силами будут стараться тянуть время и отвлекать внимание международного сообщества, выдумывая самые фантастические версии», — заявил Коков.

7 февраля прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу были переданы ФРГ, которая расследование продолжает.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее в Госдуме раскритиковали отказ Швеции продолжать расследование по «Северным потокам».