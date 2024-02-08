В Госдуме раскритиковали отказ Швеции продолжать расследование по «Северным потокам»

Когда во всем мире обсуждают конкретных виновных и кому выгоден был теракт на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», прокуратура Швеции ведет себя по принципу: «ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу». Таким образом спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал решение шведской прокуратуры остановить расследование по делу.

По мнению парламентария, такое поведение Швеции можно объяснить ее желанием как можно скорее вступить в НАТО.

«Как в этой ситуации Стокгольм может рассказать правду о взрывах на «Северных потоках»? Ведь главный идеолог и страна, без участия которой не обошлось, — это Соединенные Штаты. А исполнитель — Украина», — написал Володин.

Он выразил мнение, что расскажи Швеция «правду» о терактах, она потеряла бы членство в НАТО.

Сокрытие преступления, по словам Володина, в первую очередь нанесло ущерб Германии, Нидерландам, Франции. Эти страны лишились источника дешевых энергоресурсов, их экономики стагнируют, социальные программы секвестируются.

Володин предположил, что терактом на «Северных потоках» США попросту наказали европейские страны, навязали им свой дорогой газ, втянули в конфликт на Украине, заставили принять миллионы беженцев.

7 февраля прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу были переданы ФРГ, которая расследование продолжает.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Швеция остановила расследование с «Северными потоками» из-за боязни правды.