ЦИК не допустил Баташева к участию в выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации экологическому активисту Анатолию Баташеву в кандидаты на должность президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Telegram-канале.

В ЦИК уточнили, что для дальнейшего участия в выборах необходимо было собрать 300 тыс. подписей избирателей, Баташев представил 313.

«Итог: недостаточное количество подписей; непредставление других необходимых документов», — говорится в заявлении комиссии.

В начале сентября ЦИК сообщал, что выявил недостатки в документах Баташева. Активист не передал специалистам протоколы об итогах сбора подписей избирателей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение его кандидатом в президенты.

Ранее ЦИК рекомендовала не допускать политика Бориса Надеждина к участию в выборах президента РФ.