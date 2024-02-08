Песков анонсировал международный звонок Путина

Президент России Владимир Путин сегодня проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин уже позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Однако у президента России запланирован еще один международный телефонный разговор, добавил представитель Кремля. При этом он не уточнил, с кем созвонится Путин.

Песков добавил, что по итогам этого разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков проинформирует журналистов и расскажет подробности.

До этого дипломатический источник в Анкаре рассказывал РИА Новости, что Владимир Путин посетит Турцию в конце апреля — начале мая. Журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат заявила, что визит президента России Владимира Путина в Турцию отложен на более поздний срок. По ее словам, причинами стали «график выборов в двух странах и занятость».

Также источник в Анкаре рассказал, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину.

Ранее в Кремле поделились подробностями интервью Карлсона с Путиным.