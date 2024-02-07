Кулеба сравнил ситуацию по выделению помощи Украине от США с детективом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с трениями в конгрессе США по выделению помощи Украине «очень запутанной», сравнив ее с остросюжетным детективом. Его слова с совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Жозепом Боррелем передает «Европейская правда».

«Вчера ночью получил последний отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий [по выделению помощи от США]. Некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. Все очень запутано, зависит от многих факторов», – сказал Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что в США ищут решения, которые позволят разблокировать помощь Киеву со стороны Вашингтона.

«Каждый день мы работаем с американской стороной, в основном непублично, потому что там замешаны вопросы внутренней политики, граница, а мы не вмешиваемся в вопросы внутренней политики», – отметил глава МИД.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена не готова говорить о наличии у нее «плана Б» на случай отказа конгресса одобрить законопроект о финансировании Украины и охране государственной границы.

При этом представитель администрации США добавила, что Белый дом продолжает настаивать на принятии документа. Как сказала Жан-Пьер, парламентариям необходимо проголосовать за уже существующую версию законопроекта.

Ранее Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине.