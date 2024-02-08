Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Надеждин пообещал обратиться в суд, если его не зарегистрируют кандидатом

Надеждин попросил ЦИК отложить рассмотрение его регистрации на 10 февраля

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Кандидат на должность президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин попросил Центральную избиральную комиссию РФ (ЦИК) отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля, пригрозив обратить в суд, если его не допустят на выборы.

По словам политика, его штаб сегодня утром представил в ЦИК письменные возражения по итогам проверки подписей.

Для регистрации Надеждину необходимо было предоставить 100 тысяч подписей избирателей, из которых недействительными должны быть не более 5%. По итогу он передал ЦИК 104 734 подписи, после проверки которых 15,245% комиссия посчитала недействительными.

До этого в Кремле заявили, что сторонники кандидата в президенты России Владимира Путина не рассматривают Бориса Надеждина в качестве его серьезного соперника на предстоящих выборах.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее Машков анонсировал большое собрание доверенных лиц Путина.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами