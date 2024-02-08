Надеждин пообещал обратиться в суд, если его не зарегистрируют кандидатом

Кандидат на должность президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин попросил Центральную избиральную комиссию РФ (ЦИК) отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля, пригрозив обратить в суд, если его не допустят на выборы.

По словам политика, его штаб сегодня утром представил в ЦИК письменные возражения по итогам проверки подписей.

Для регистрации Надеждину необходимо было предоставить 100 тысяч подписей избирателей, из которых недействительными должны быть не более 5%. По итогу он передал ЦИК 104 734 подписи, после проверки которых 15,245% комиссия посчитала недействительными.

До этого в Кремле заявили, что сторонники кандидата в президенты России Владимира Путина не рассматривают Бориса Надеждина в качестве его серьезного соперника на предстоящих выборах.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее Машков анонсировал большое собрание доверенных лиц Путина.