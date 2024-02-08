Представители Надеждина не пришли на проверку подписных листов в поддержку выдвижения

На проверке подписных листов в поддержек выдвижения на выборы президента Российской Федерации представителей выдвиженца от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина не было. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, передает РИА Новости.

По его словам, все подписные листы сканируются в течение семи-восьми часов, потом с ними начинают работать, срок проверки — до 10 дней. Подписи Надеждина ЦИК проверял 144 часа.

«На проверке подписных листов представителей Бориса Борисовича Надеждина не было вообще», — сказал Булаев.

ЦИК предстоит принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

5 февраля сообщалось, что Центризбирком РФ нашла 15,348% брака в подписях, которые Надеждин сдал для регистрации кандидатом в президенты РФ.

На следующий день политик направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры до 10 февраля.

Центризбирком частично пошел навстречу Надеждину и согласился перенести заседание по его вопросу на один день. Его проведут 8 февраля.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее Памфилова заявила, что неизвестные от ее имени рассылают членам ЦИК лживые сообщения.