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Памфилова рассказала о лживых сообщениях, рассылаемых от ее имени

Памфилова заявила, что неизвестные от ее имени рассылают членам ЦИК лживые СМС

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что неизвестные рассылают членам ЦИК разного рода лживые сообщения от ее имени. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Памфиловой, злоумышленники берут ее фотографии в интернете, пишут «Элла Памфилова» (в профиле) и рассылают от ее имени сообщения.

Так, одно из сообщений содержало вопрос к членам ЦИК, получали ли они инструкции от органов государственной безопасности.

Памфилова считает, что такого рода провокации направлены на то, чтобы «застать людей врасплох, вытянуть какие-то ответные реакции».

Он добавила, что практически каждый день против членов избирательных комиссий разного уровня применяются различные «грязные технологии».

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

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