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Захарова назвала Байдена «медиумом»

Захарова: в США хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом

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MFA Russia/Global Look Press

Журналисты в США не хотят общаться с действующим президентом США Джо Байденом, который путает имена европейских лидеров и разговаривает с ушедшими из жизни политиками, им нужен нормальный президент, а не «медиум». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Президент США Джо Байден заявил, что в 2021 году пообщался с умершим в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем… Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом», — подчеркнула Захарова.

До этого действующий президент США Джо Байден вновь перепутал имена европейских политиков, на мероприятии по сбору средств на президентскую кампанию в Нью-Йорке он отождествил бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с экс-главой немецкого кабмина Ангелой Меркель, утверждая, что в 2021 году он общался именно с Колем, который умер в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в США демократы хотят использовать для агитации концерты Тейлор Свифт.

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