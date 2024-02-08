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В США демократы хотят использовать для агитации концерты Тейлор Свифт

Politico: демократы в США хотят привлечь избирателей на концертах Тейлор Свифт

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Andrew Kelly/Reuters

Представители Демократической партии в США собираются использовать для предвыборной агитации в штате Флорида концерты певицы Тейлор Свифт. Об этом стало известно газете Politico.

Журналисты утверждают, что на выступлениях исполнительницы в Майами демократы хотят провести регистрацию избирателей. Кроме того, у них в планах организация караоке-вечеринки и групповых прослушиваний нового альбома певицы, который выпустят в апреле 2024 года.

Более того, члены Демпартии намерены попросить Свифт использовать собственные концерты для обсуждения социальных проблем, которые поднимаются демократами (обычно это защита прав меньшинств, мигрантов, абортов и другие подобные инициативы. — Прим. ред.).

По мнению Politico, такими шагами демократы надеются укрепить свое положение во Флориде, которая в настоящее время стабильно голосует за республиканцев.

В 2024 году в США пройдут президентские выборы. В борьбе за кандидатуру от Республиканской партии выдвигаются Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже снялись Майк Пенс, Даг Бергум, Тим Скотт, Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами. Нынешний президент США Джо Байден также выразил желание переизбраться от Демократической партии.

На днях Хейли проиграла на праймериз в Неваде графе «против всех».

Ранее Байден назвал странной текущую президентскую гонку в США.

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Выборы в США — 2024
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