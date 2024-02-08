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Байден заявил, что в 2021 году общался с покойным экс-канцлером ФРГ Колем

Байден заявил о разговоре с покойным экс-канцлером Германии Колем

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Kevin Lamarque/Reuters

Действующий президент США Джо Байден вновь перепутал имена европейских политиков, на мероприятии по сбору средств на президентскую кампанию в Нью-Йорке он отождествил бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с экс-главой немецкого кабмина Ангелой Меркель, утверждая, что в 2021 году он общался именно с Колем, который умер в 2017 году. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы вы взяли в руки лондонскую «Таймс» и узнали, что тысяча человек выломала двери британского парламента... для того, чтобы отказать премьер-министру во вступлении в должность», — заявил Байден на мероприятии.

Как отмечает агентство, Байден имел в виду саммит G7 в 2021 году. Меркель, тогдашний канцлер Германии, говорила о нападении на Капитолий США 6 января 2021 года, спросив Байдена, какой была бы его реакция, если бы толпа ворвалась в Палату общин, чтобы сорвать выборы премьер-министра Великобритании.

До этого Байден заявил, что недавно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.

Байден, скорее всего, также имел в виду свою встречу с действующим главой Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7 в Великобритании.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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