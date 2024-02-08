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В США обеспокоились последствиями появления интервью Путина Карлсону

Обозреватель MSNBC Фиглюцци выразил беспокойство из-за беседы Путина с Карлсоном

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AP/РИА Новости

Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил беспокойство в связи с возможными последствиями появления интервью журналиста, экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Он напомнил, что Путин почти четыре года не общался с «легитимными» западными журналистами, и тут Карлсон заявляет, что возьмет у него интервью. По мнению Фиглюцции, Карлсон не является ни журналистом, ни репортером, он просто «играл» в одного из них на телевидении.

Обозреватель MSNBC также отметил, что Путин является бывшим офицером КГБ. По мнению журналиста, это говорит о том, что глава РФ делает что-то, когда знает исход событий.

«Он делает что-то с определенной целью и стратегией. Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход», — высказал свое мнение Фиглюцции.

Накануне Карлсон опубликовал у себя в соцсетях видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. Журналист рассказал, что хотел взять это интервью из-за того, что американцы ничего не знают о том, что происходит в России и на Украине. Интервью Путина будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи мск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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