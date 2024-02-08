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Писательница Уильямсон заявила о выходе из президентской гонки в США

Писательница Уильямсон вышла из президентской гонки в США

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Gene J. Puskar/AP

Писательница Марианна Уильямсон, принимавшая участие в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, заявила, что приостанавливает свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки. Об этом, ссылаясь на выступление писательницы на ее YouTube-канале, сообщает ТАСС.

Уильямсон отметила, что выступала от имени тех американцев, чья жизнь ухудшилась из-за неудачной политики государства. По ее словам, она также защищала тех, кто испытывает трудности из-за преступности, расовых проблем, экологического кризиса.

Писательница подчеркнула, что хотя ее избирательная компания и завершилась, она внесла свой вклад в большую историю.

Уильямсон объявила о намерении принять участие в борьбе за пост президента США в марте 2023-го. На выборах 2020 года она также добивалась выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. На прошедших праймериз демократов в Южной Каролине за нее проголосовало около 2% избирателей, принявших участие в предварительных выборах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что бывший глава государства Дональд Трамп представляет собой экзистенциальную угрозу и пытается свести на нет все то, чего добились демократы.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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Выборы в США — 2024
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