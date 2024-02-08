Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в губернаторском корпусе.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля или начале марта.

Согласно источнику, командировка одного из губернаторов региона восточной части страны была запланирована на 27 февраля, но стало известно, что дата может поменяться в последний момент. Другой источник, ознакомившись с календарем одного из губернаторов, заявил, что «послание стоит в графике на 28 февраля». Но при этом собеседник агентства добавил, что дата пока еще под вопросом.

Последний послание Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В 2022 году послания не было, тогда президент объяснил это «большой динамикой событий».

До этого источники рассказали прессе, что Владимир Путин посетит Турцию в конце апреля — начале мая.

29 января помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Турцию запланирован на февраль.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.