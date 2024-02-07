Вучич раскрыл, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что живущие на территории страны украинцы в основном говорят на русском языке и поддерживают Владимира Путина, в отличие от переехавших граждан РФ. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич заявил, что россиян в Сербии немного, но они «в основном ориентированы против президента Путина».

«Интересно также, что украинцы, которые в Сербии – в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это небольшое число, около 45-50 тысяч», — сказал Вучич, не уточнив, к кому относятся приведенные цифры.

До этого Александр Вучич заявил, что власти Сербии смогли поднять свое положение в глазах мирового сообщества за счет отказа от санкций против России. Он добавил, что политика Сербии по вопросу санкций против России привела к усилению внешнего давления на государство. Вучич подчеркнул, что пока в этом другие государства еще не достигли «последней черты».

Ранее Вучич пообещал сбалансированные отношения с ЕС, Россией и Китаем.