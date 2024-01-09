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Вучич пообещал сбалансированные отношения с ЕС, Россией и Китаем

Вучич пообещал выстраивать сбалансированные отношения с ЕС, Россией и Китаем

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для дальнейшего прогресса страны необходимо провести существенные изменения во всех сферах жизни, и ключевым моментом будет выстраивание сбалансированных отношений с Евросоюзом, Россией и Китаем. Его слова приводит Euroactiv.

Соответствующее заявление он сделал, комментируя проведение в Белграде в 2027 году международной выставки «Экспо-2027».

«Экспо-2027 должна позволить будущим поколениям легче определить наши цели. Мы должны найти нашу точку зрения, которая не поставит под угрозу наше европейское будущее или дружбу с Китаем и Россией, одновременно развивая нашу нацию», — сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия должна строить нефте- и газопроводы, подчеркнув необходимость для Белграда «найти новую цель, с которой все могут согласиться».

Экспо (Expo) — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

Ранее в Сербии заявили о сохранении независимой политики, несмотря на давление извне.

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