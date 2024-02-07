В Грузии назвали приоритетами внешней политики вступление в ЕС и НАТО

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главным приоритетом внешней политики Грузии является полная интеграция в европейские и евроатлантические структуры. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Получение статуса кандидата было важнейшим политическим актом в направлении европейской интеграции. <…> Наша цель, и это, безусловно, будет правдой, – к 2030 году быть наиболее подготовленными среди стран-кандидатов, чтобы получить статус государства-члена Евросоюза», – заявил Кобахидзе.

По его словам, Грузия также продолжит активное сотрудничество с США и НАТО.

«Активное сотрудничество с НАТО также продолжится. Будучи страной-кандидатом, Грузия продолжает эффективно использовать основные инструменты интеграции, участвовать в учениях и тренингах, а также практическом и политическом сотрудничестве в рамках индивидуально разработанной программы», — подчеркнул он.

До этого специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина допустил, что Грузия будет приглашена на саммит Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году.

Ранее в правящей партии Грузии высказались о конфликте с Россией.