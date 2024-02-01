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В правящей партии Грузии высказались о конфликте с Россией

В правящей партии Грузии заявили, что войны с РФ в 2008 году можно было избежать

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Yves Herman/Reuters

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси мог избежать военного конфликта с Москвой в 2008 году, если бы у власти вместо Михаила Саакашвили находились бы его однопартийцы и Бидзина Иванишвили. Его слова передает РИА Новости.

«Разумеется, благодарность за достижения принадлежит [основателю партии «Демократическая Грузия»] Бидзине Иванишвили... Если бы не он, можно гарантировать, что сегодня страна была бы охвачена войной...» — заявил Гарибашвили.

По его словам, если бы Иванишвили и его партия были у власти в 2008 году, конфликта с Россией удалось бы избежать.

Ранее бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возглавил партию «Грузинская мечта». На этом посту Гарибашвили сменил своего тезку Ираклия Кобахидзе. Предполагается, что именно ему Гарибашвили передаст пост премьер-министра после трех лет в этой должности.

До этого сообщалось, что миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили, ставший почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта», может стать президентом Грузии в конце 2024 года.

Ранее Саакашвили прокомментировал уход грузинского премьера Гарибашвили.

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