В МИД РФ назвали число участков для голосования на выборах президента за рубежом

Россия уже сформировала 269 избирательных участков за рубежом для голосования на выборах президента РФ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время продолжается работа по формированию участковых избирательных комиссий.

«Мы занимаемся повседневной подготовительной работой: выверяем списки, готовим специальные группы дипломатов, которые отправятся в ряд государств для помощи избирательным комиссиям», — сказала дипломат.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что голосование на грядущих выборах российского президента пройдет в США на трех участках. Об этом в интервью «Известиям» сообщил

Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года. В данный момент кандидатами зарегистрированы: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.