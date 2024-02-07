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В США сочли глупостью обвинения Карлсона в госизмене из-за интервью с Путиным

Newsweek: Карлсона нельзя обвинять в госизмене после интервью с Путиным

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AP/РИА Новости

Поездка Такера Карлсона в Россию для интервью с Владимиром Путиным вызвала шквал критики в американских СМИ, где публикуются неквалифицированные оценки со стороны военных экспертов. Об этом пишет журналист Майкл Трейси для Newsweek.

По его словам, многие эксперты вскипят от ярости из-за того, что Карлсон сделал «нечто иное, чем бесполезные спекуляции».

Как следует из текста, из-за отсутствия нормального диалога между Москвой и Вашингтоном авторитетным американским журналистам следует стремиться побеседовать с Владимиром Путиным, чтобы понять точку зрения российского лидера.

В связи с этим обвинения в госизмене в адрес Такера Карлсона абсолютно неприемлемы, считает Трейси.

«Но было бы невыносимой глупостью предполагать, что Карлсон просто в силу того, что он приехал в Россию с намерением взять интервью у Путина, должен быть признан виновным в государственной измене. Пожалуй, это самая затасканная клевета в нынешнем американском политическом лексиконе», — подытожил журналист.

До этого американский бизнесмен Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает лишением свободы журналисту Такеру Карлсону.

Таким образом Маск прокомментировал высказывание консервативного блогера Яна Чонга, который говорил об опасности для Карлсона из-за его визита в Россию, исходящей от американской политической элиты.

Чонг уточнил, что некоторые американские политики и представители СМИ призвали арестовать журналиста из-за его позиции.

Ранее в конгрессе США назвали интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой.

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