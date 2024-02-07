В конгрессе США назвали интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой

Будущее интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным является настоящей журналистикой. Такое мнение высказали конгрессмены от Республиканской партии США, передает ТАСС.

«Вот так выглядит настоящая журналистика от Такера Карлсона», — сказала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

При этом она добавила, что решение владельца социальной сети X Илона Маска не блокировать интервью американского корреспондента с президентом РФ «защищает свободу слова и свободу прессы».

Республиканец Мэтт Гетц в свою очередь назвал ролик Карлсона в X словами «настоящая журналистика».

Бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в начале февраля, он не анонсировал свою поездку заранее и не раскрывал ее цели. Ряд СМИ предположил, что журналист планирует взять интервью у президента РФ Владимира Путина. 6 февраля сам Карлсон подтвердил эти слухи, уточнив, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, без поддержки властей или иных групп. Он пообещал, что все желающие смогут посмотреть интервью с российским президентом бесплатно на его сайте в версии без монтажа.

Ранее Карлсон заявил, что не чувствует вину за интервью с Путиным.