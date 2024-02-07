В Молдавии появится Межведомственный наблюдательный совет, который будет отвечать за применение внутренних ограничительных мер и соблюдение международных санкций. Соответствующее решение было принято кабмином страны, сообщается на сайте правительства.

Организацию возглавит действующий премьер-министр Дорин Речан, в Совет также войдут руководители основных государственных органов и учреждений.

Совет будет обеспечивать соблюдение уже введенных международных санкций, а также будет иметь право самостоятельно вводить собственные ограничения, следует из проекта документа.

До этого исполняющая обязанности председателя оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что сотрудничество и стратегическое партнерство с Россией в интересах Молдавии, а отказ от этого – преступление против народа.

«Прекращая сотрудничество с Москвой, мы остаемся без российских энергоресурсов. Каждый гражданин ощущает своим карманом, что это такое. У нас с Россией общая история и общие традиционные ценности. Огромная доля жителей Молдовы говорит на русском языке. Партия «Renaștere-Возрождение» уверена, что интересам Молдовы соответствует интеграция в ЕАЭС и стратегическое партнерство с Россией. Отказываться от этого — преступление против народа», — заявила Параска.

Ранее Молдавия подключилась к индивидуальным санкциям Евросоюза против России.