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Молдавия подключилась к индивидуальным санкциям Евросоюза против России

Попеску: Молдавия присоединилась к индивидуальным антироссийским санкциям ЕС

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IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Молдавия поддержала и присоединилась к индивидуальным санкциям Совета ЕС против России. Об этом заявил глава молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, чьи слова передает ТАСС.

Соответствующий указ подписал вице-премьер республики Андрей Спыну, говорится в публикации.

Согласно информации агентства, такое решение было принято в связи с тем, что Еврокомиссия в своем докладе о старте переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз призвала Кишинев подключиться к ряду европейских санкций в отношении РФ.

До этого глава молдавского МИД Николай Попеску заявлял, что власти Молдавии изучают возможности присоединения к двум пакетам ограничительных мер против России.

В свою очередь, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что Россия не оставит без ответа решение Молдавии о присоединении к антироссийским санкциям стран Евросоюза.

Ранее Захарова рассказала о вранье президента Молдавии.

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