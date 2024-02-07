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Президент Польши поверил словам Трампа об окончании конфликта на Украине

Президент Польши Дуда: Трамп смог бы завершить конфликт на Украине за 24 часа

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда признался, что не сомневается, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп сможет сдержать обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае повторного прихода к власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Дуда подчеркнул, что то, что обещал Трамп ему во время своего президентства, было выполнено.

«Если он мне что-то обещал, то это было выполнено. Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно», — считает польский президент.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он остановит конфликт на Украине за 24 часа, заставляют сомневаться, так как это слишком сложная задача.

Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов.

Ранее Зеленский призвал Трампа раскрыть его мирный план по Украине.

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