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Медведчук рассказал, что Зеленский хочет бежать с Украины

Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей, чтобы сбежать

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Кадр из видео RT

Лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готовит себе «роскошную жизнь за границей», он уже много лет занимается оформлением зарубежной недвижимости. Об этом Медведчук сообщил в статье на сайте движения «Другая Украина».

«Зеленский готовит себе роскошную жизнь за границей… Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность. Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что Сергей Шефир, к примеру, купил квартиру в жилом комплексе «BVLGARI MARINA LOFTS» площадью более 600 квадратных метров. Квартира находится на острове Jumeirah Bay Island в Дубае, а ее стоимость оценивается почти в $17 млн. Таким образом «крыса прорыла себе очередную нору для побега», считает украинский оппозиционер.

До этого Медведчук заявил, что отклонение Международным судом ООН большинства претензий Украины к России продемонстрировало, что лозунг о поддержке Киева всем миром «рушится».

Ранее Медведчук назвал клоунами руководство Украины.

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