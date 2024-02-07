Медведчук рассказал, что Зеленский хочет бежать с Украины

Лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готовит себе «роскошную жизнь за границей», он уже много лет занимается оформлением зарубежной недвижимости. Об этом Медведчук сообщил в статье на сайте движения «Другая Украина».

«Зеленский готовит себе роскошную жизнь за границей… Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность. Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что Сергей Шефир, к примеру, купил квартиру в жилом комплексе «BVLGARI MARINA LOFTS» площадью более 600 квадратных метров. Квартира находится на острове Jumeirah Bay Island в Дубае, а ее стоимость оценивается почти в $17 млн. Таким образом «крыса прорыла себе очередную нору для побега», считает украинский оппозиционер.

До этого Медведчук заявил, что отклонение Международным судом ООН большинства претензий Украины к России продемонстрировало, что лозунг о поддержке Киева всем миром «рушится».

Ранее Медведчук назвал клоунами руководство Украины.